К юбилею Смоктуновского в Томске может появиться улица с его именем

20 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: «Гамлет», к/с «Ленфильм», 1964, реж. Г. Козинцев

К столетию известного актера Иннокентия Смоктуновского в 2025 году предлагается назвать его именем улицу и сквер в Томске. Также обсуждается вопрос об установке памятника и присвоении деятелю кино и театра звания «Почётный гражданин Томской области». Об этом «Томскому Обзору» рассказал историк-краевед Виктор Нилов.

— По итогам заседания Томской городской палаты общественности под руководством Сергея Кузнецова нашу с Романом Дваладзе инициативу поддержали и было принято развернутое постановление об увековечивании памяти Народного артиста CCCР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии фронтовика Иннокентия Смоктуновского, — рассказал Нилов.

Предполагается, что будут рассмотрены варианты установки памятника и/или присвоения имени Смоктуновского улице или скверу областного центра. Также в рамках празднования юбилея артиста предлагается восстановить комнату-музей его имени в Татьяновке и провести в регионе кинофестиваль или театральный форум.

— Самый, на мой взгляд, знаменитый уроженец Томской области в нашем городе никак не увековечен. Наиболее подходящее место, когда не надо будет потом менять адреса жителям в паспортах, где ни один дом за этим местом не числится, на мой взгляд, - Театральный сквер. Его нынешнее название не официальное, оно не узаконено. Поэтому к нему можно просто добавить - «имени Смоктуновского». В Красноярске уже есть «именной» сквер и музей, есть памятник Смоктуновскому в Самаре и Донецке, в Москве недавно появилась улица, есть мемориальные доски в других городах, а мы никак не увековечиваем человека, на примере жизни которого можно вести и патриотическое воспитание, и культурное, — считает краевед. — В Театральном сквере можно, к примеру, разместить памятник Смоктуновскому ближе к пр. Ленина, чтобы актёр в образе Юрия Деточкина смотрел на проезжающие автомобили и "выглядывал мошенников". Сам сквер весьма подходит потому, что напротив многие десятилетия работал кинотеатр имени Горького и в нём прошли все знаменитые фильмы со Смоктуновским.

Виктор Нилов много лет занимается изучением биографии Смоктуновского, в том числе, ее «белых пятен», связанных с репрессиями, отразившимися на истории семьи.

— Отец Смоктуновского не просто был лишен скота и имущества в 1929-м. Его "раскулачили" по статье уголовного кодекса. Он был мельник, а не просто крестьянин, как обычно рассказывал Иннокентий Михайлович. Отцу дали год тюрьмы за продажу зерна по якобы повышенной цене, а также ещё и три года высылки всей семье. Поэтому Смоктуновичи и оказались в Красноярске. И поэтому же Иннокентий Михайлович не часто ездил в Томскую область. Он, естественно, опасался утечки информации о репрессированном отце, — отметил Виктор Нилов, — а также того, что родной дед Иннокентия Михайловича, отец матери, Аким Степанович Махнёв, родом из села Киреевского, был в том же 30-м году репрессирован «тройкой» как «повстанец и контрреволюционер». Его реабилитировали только летом 1989 года. Все это Иннокентий Михайлович вынужден был скрывать. Иначе он не смог бы играть в столичных театрах и не снялся бы в фильмах из "золотого фонда советского кино"— ни Мышкина, ни Гамлета, ни Деточкина, ни Ленина, ни Чайковского в его исполнении мы бы не увидели.

100-летие со дня рождения И. Смоктуновского будет отмечаться в 2025-м году.

Иннокентий Смоктуновский (Смоктунович) родился 28 марта 1925 года в деревне Татьяновка Томской губернии (ныне Шегарский район Томской области) и прожил там первые четыре с половиной года. Образы, созданные Смоктуновским на сцене, — князь Мышкин в Ленинградском Большом драматическом театре, царь Федор Иоаннович в Малом театре, чеховский Иванов и Порфирий Головлев во МХАТе — вошли в «золотой фонд» русского театрального искусства. Смоктуновского называли первым интеллектуальным актером советского кинематографа. Лучшие свои роли он сыграл в фильмах «Девять дней одного года», «Гамлет», "Берегись автомобиля", «Чайковский», «Дамский портной». Скончался актер 3 августа 1994 года в Подмосковье.

В Татьяновке Иннокентий Смоктуновский побывал в 1985 году, когда МХАТ, где он тогда работал, приезжал на гастроли в Томск. В этот визит он встретился татьяновцами в местном Доме культуры. В сентябре 2007 г. в деревне была открыта комната-музей[...] И.М.Смоктуновского как отдел Томского областного Дома искусств. Музейные экспонаты начинали собирать ученики Татьяновской школы. Позднее все, что удалось найти, перешло в местный Дом культуры — здание, где родился актер, не сохранилось, на его месте установили памятный камень. Для первой музейной экспозиции... собирать предметы помогала вся деревня... В 2014 г. в Татьяновке рядом с усадьбой, где жил в детстве актер, установили бюст И. Смоктуновского работы томского скульптора Владимира Романова.

В 2014 г. в Татьяновке рядом с усадьбой, где жил в детстве актер, установили бюст И. Смоктуновского работы томского скульптора Владимира Романова.

В ноябре 2022 года клуб и расположенный в нем музей сгорели в пожаре. Практически ничего из экспонатов не уцелело, восстановление комнаты-музея до сих пор под вопросом.

Подробнее об истории музея в Татьяновке

Интервью. Мария Смоктуновская: «Папа часто шутил, что уедет от нас в Татьяновку»

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