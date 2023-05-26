Красноярской художник Александр Блосяк нарисовал в Томске граффити, посвященное древним мифам

26 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Красноярский художник Александр Блосяк сделал спонтанное граффити на одной из томских улиц, посвященное древним мифам сибирских народов. На рисунок он вдохновился в процессе работы над маской для фестиваля «Лики Сибири».

— Мне давно очень хочется попасть в «Томскую писаницу» (крупнейший за Уралом музей-заповедник наскального искусства в Кемеровской области — прим. ред.), там древние сюжеты, они меня интересуют. Захотелось сделать работу с уклоном в их сторону. В основе рисунка — сюжет про созвездие Большой Медведицы, его раньше называли Лосем. Он похищает Солнце, и за ним гонится Звезда Арктур, а потом Лосиха оказывается беременной и рожает маленького Лосенка — Малую Медведицу. Но охотник достигает космического Лося, убивает, и солнце наутро возвращается на свое место. На следующий вечер все повторяется... Этот миф характерен для региона Сибири и севера, где были видны именно эти созвездия и звезды. Мой рисунок про космическую погоню — он во многом про то, как в Сибири представляли смену дня и ночи, движение светил. Думал отразить на ней сюжет космической погони, потом решил оставить его на будущее. Но не удержался, пошел рисовать, сделал работу за один день, — рассказал «Томскому Обзору» Александр Блосяк.

По словам художника, сюжет своеобразной космической погони он хотел оставить на будущее, но не удержался и пошел рисовать. В итоге граффити было сделано за один день. Найти работу можно в районе ул. Большой Подгорной, 13.

Александр Блосяк приехал в Томск для участия сразу в двух фестивалях. В рамках «Ликов Сибири» он сделал маску-барельеф, посвященную традиционной для своего творчества теме сибирского леса. Для фестиваля «Выход в город» Александр нарисовал мурал «Стена леса».

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