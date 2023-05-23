Чистота и порядок: компания «Сибагро» провела экологическую акцию на роднике в Светлом

23 мая 2023 / Пресс-служба «Сибагро» / Фото: Пресс-служба «Сибагро»

Более 50 человек присоединились к акции «Сибагро» по уборке территории родника «Светлый ключ», популярного места отдыха томичей и жителей поселка Светлый. Участники убрали валежник, покрасили перилла и повесили кормушки для птиц, белок и бурундуков.

Родник в березовой роще — уникальная зеленая зона в особо охраняемой территории местного значения. В 2018 году компания «Сибагро» реконструировала и благоустроила родник: расчистила русло, оборудовала лестницу и мостки для подхода к источникам, установила лавочки для отдыха. А сейчас вместе с жителями Светлого каждый год наводит здесь порядок в рамках экопроекта «Переходим на зеленое».

— Люди сами обратились к нам за поддержкой, чтобы мы восстановили это место. А в Светлом, к тому же, живет много сотрудников «Сибагро». Так что компания регулярно выходит на родник, поддерживает чистоту и облагораживает территорию, — говорит специалист по социальным вопросам компании «Сибагро» Елена Щербакова.

Ученики школы №22 у родника бывают периодически все без исключения, поскольку он расположен в паре минут ходьбы от местного стадиона. Здесь также постоянно проходят практические уроки биологии и природоведения. К чистоте этого места школьники относятся щепетильно.

— Гуляю по лесу каждый день, с друзьями часто ходим сюда. С охотой пришла помочь с уборкой. Не люблю, когда выкидывают мусор на природу, — сказала 9-классница Таня Цепляева.

К акции присоединилась Дарья Гусейнова, томский экоблогер.

— На субботник приехала с удовольствием. Мне нравится, что компания старается помогать поселкам, где занимается производством. А судя по тому, сколько людей здесь ходят за водой — это очень активное место, объединяющее жителей», — отметила Дарья.

Родник популярен и у старшего поколения, среди них ветераны поселка Петр Ильич Юдинов и Фомин Геннадий Семенович. В свое время они были первыми, кто начал ухаживать за «Светлым ключом».

— Раньше родник какой был — вода текла в яму, а из ямы ее набирали. Мы решили вдвоем с товарищем это дело благоустроить. Крепенько поработали, таскали все, утрамбовывали, позже трап делать начали. В 2018 году нашу инициативу подхватила компания «Сибагро». Проделана большая работа, спасибо им за это, — рассказал ветеран труда Геннадий Фомин.

Фото: Пресс-служба «Сибагро»

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