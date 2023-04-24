В Томской области построят межуниверситетский кампус около ОЭЗ

24 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Власти Томской области построят межуниверситетский кампус на 10 тыс. студентов около особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Андрей Антонов.

«Областная власть выслушала экспертные мнения по поводу выбора площадки под строительство студенческого кампуса. Учитывая, что нам важно как можно скорее нарастить технологический суверенитет страны в сложившихся условиях, эксперты единогласно поддержали предложение строить межуниверситетский студенческий кампус у томской особой экономической зоны», — сказал Антонов.

По его словам, этот вариант позволит региону максимально эффективно и быстро реализовать интеграцию «Большого университета Томска» (объединение томских вузов и НИИ) с производственным потенциалом ОЭЗ.

«Рассчитываем, что Минобрнауки и Минстрой в этом решении нас также поддержат. Да, нам предстоит наверстать упущенное время, но федеральный проект слишком масштабный и ответственный, чтобы принимать непродуманные и рискованные решения», — подчеркнул Антонов.

Он отметил, что кампус рядом с ОЭЗ «Томск» позволит решить ряд задач: обеспечить интеграцию науки и высокотехнологичного бизнеса, дать второе дыхание региональной особой экономической зоне, благоустроить район, развить транспортную, спортивную и культурную инфраструктуру томского Академгородка.

Ранее сообщалось, что в Томске будет построен многофункциональный студенческий кампус на 10 тыс. мест. Помимо общежитий, в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и центры исследований и разработок крупных промышленных компаний.

Газпромбанк и группа компаний «Гранит» учредили совместную компанию ООО «Томский студенческий кампус», которая выступила с частной концессионной инициативой по созданию кампуса.

Изначально предполагалось, что кампус разместится на левом берегу реки Томь напротив Лагерного сада, но в конце марта Миобрнауки и Минстрой предложили построить его в поселке Заварзино-Радиостанция (восточная окраина Томска) в непосредственной близости от ОЭЗ.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка). Томская ОЭЗ специализируется на четырех направлениях: IT и электроника, медицина и биотехнологии, новые материалы и нанотехнологии, а также ресурсосберегающие технологии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».