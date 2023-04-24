18+
18+
РЕКЛАМА

В Томской области построят межуниверситетский кампус около ОЭЗ

Кампус, Образование и наука, Томские новости, образование вуз интересные новости кампус В Томской области построят межуниверситетский кампус около ОЭЗ

Власти Томской области построят межуниверситетский кампус на 10 тыс. студентов около особой экономической зоны (ОЭЗ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на вице-губернатора Андрей Антонов.

«Областная власть выслушала экспертные мнения по поводу выбора площадки под строительство студенческого кампуса. Учитывая, что нам важно как можно скорее нарастить технологический суверенитет страны в сложившихся условиях, эксперты единогласно поддержали предложение строить межуниверситетский студенческий кампус у томской особой экономической зоны», — сказал Антонов.

По его словам, этот вариант позволит региону максимально эффективно и быстро реализовать интеграцию «Большого университета Томска» (объединение томских вузов и НИИ) с производственным потенциалом ОЭЗ.

«Рассчитываем, что Минобрнауки и Минстрой в этом решении нас также поддержат. Да, нам предстоит наверстать упущенное время, но федеральный проект слишком масштабный и ответственный, чтобы принимать непродуманные и рискованные решения», — подчеркнул Антонов.

Он отметил, что кампус рядом с ОЭЗ «Томск» позволит решить ряд задач: обеспечить интеграцию науки и высокотехнологичного бизнеса, дать второе дыхание региональной особой экономической зоне, благоустроить район, развить транспортную, спортивную и культурную инфраструктуру томского Академгородка.

Ранее сообщалось, что в Томске будет построен многофункциональный студенческий кампус на 10 тыс. мест. Помимо общежитий, в нем разместятся спортивные объекты, общественные пространства и центры исследований и разработок крупных промышленных компаний.

Газпромбанк и группа компаний «Гранит» учредили совместную компанию ООО «Томский студенческий кампус», которая выступила с частной концессионной инициативой по созданию кампуса.

Изначально предполагалось, что кампус разместится на левом берегу реки Томь напротив Лагерного сада, но в конце марта Миобрнауки и Минстрой предложили построить его в поселке Заварзино-Радиостанция (восточная окраина Томска) в непосредственной близости от ОЭЗ.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка). Томская ОЭЗ специализируется на четырех направлениях: IT и электроника, медицина и биотехнологии, новые материалы и нанотехнологии, а также ресурсосберегающие технологии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В зоотехники пойду, пусть меня научат: компания «Сибагро» познакомила школьников с агропромышленными профессиями

21 апреля 2023
Томские новости

Томичам предлагают проверить калибровку тонометров

4 апреля 2023
Томские новости

Суд смягчил приговор экс-главе томского УМВД Митрофанову по делу о смертельном ДТП в Салехарде

31 марта 2023
Томские новости

Припоселковые кедровники в Томской области защитят от союзного короеда

12 апреля 2023
Томские новости

Сбер и Томский государственный университет открыли Центр искусственного интеллекта

14 апреля 2023
Томские новости

В доходном доме Некрасовой в Томске отремонтируют системы пожарной безопасности

6 апреля 2023
Томские новости

Томские учёные научились определять опухоль головного мозга по крови

30 марта 2023
Томские новости

Один из двух кандидатов на пост мэра Томска снял свою кандидатуру

11 апреля 2023
Томские новости

В томском ботсаду зацвел рододендрон, дающий «бешеный мёд»

13 апреля 2023