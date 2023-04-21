В Томске презентуют путеводитель «Ново-Сибирск: Линия авангарда»

21 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: проект «Ново-Сибирск. Конструктивизм!»

В среду, 26 апреля, состоится презентация путеводителя по новосибирской архитектуре «Ново-Сибирск: Линия авангарда», созданного командой проекта «Ново-Сибирск. Конструктивизм!». Мероприятие пройдет в Международном культурном центре ТПУ, где авторы подробнее расскажут о концепции издания и его печати.

Как сообщают организаторы, бумажный путеводитель включает в себя сочетание старых и актуальных фотографий, справочной информации и «истории из жизни» известных зданий новосибирского авангарда и их обитателей. Отмечается, что в подготовке издания приняла участие большая команда, в том числе томские исследователи и краеведы.

«Путеводитель содержит обзор лишь небольшой части наследия конструктивизма, однако его появление будет важным шагом в части продвижения идеи и практики развития пешеходно-туристических маршрутов в Новосибирске. А само издание станет единственной доступной на сегодня книгой о наследии авангарда», — говорится в сообщении.

Презентация путеводителя по новосибирской «Линии авангарда» пройдет 26 апреля в 18:30 в МКЦ ТПУ по адресу ул. Усова, 13В. Участники встречи смогут познакомится с сувенирной серией проекта «Линия Авангарда» и даже выиграть некоторые экземпляры за знания о томском или новосибирском конструктивизме.

Напомним, что в январе этого года команда проекта презентовала в Томске один из своей продуктов — настенный календарь «Задворки конструктивизма» на 2023 год. В рамках встречи организаторы рассказали о своем опыте работы с городской архитектурой и представили новую сувенирную серию «Линия Авангарда», состоящую из календаря, набора открыток, стикерпака и шопера.

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