В Томске заработали пункты серопрофилактики

Сегодня, 18 апреля, в Томске в круглосуточном режиме заработали четыре пункта серопрофилактики, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Взрослые могут обратиться с присасыванием клеща в в межвузовскую поликлинику (Киевская, 74), поликлинику № 4 (Интернационалистов, 2а) и медико-санитарную часть № 2 (Бела Куна, 3). Пункт серопрофилактики для детей открылся в детской больнице № 1 (Московский тр., 4).

В сообщении уточняется, что сельским жителям в случае присасывания клеща необходимо обращаться в кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций районных больниц, которые также перешли на круглосуточное дежурство.

«В пунктах пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь, а при наличии показаний поставят противоклещевой иммуноглобулин», — сообщила и.о. заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области Екатерина Бабухадия.

Также куда обратиться, в случае укуса клеща, могут рассказать на горячей линии «Осторожно: клещи!». Обратиться туда можно, позвонив по телефонам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850.

Чтобы избежать укуса клещей, медики рекомендуют:

при выезде на природу или дачу одеваться так, чтобы исключить проникновение насекомых на кожу;

верхнюю одежду обрабатывать специальными препаратами с пометкой «антиклещ», имеющими в составе перметрин, уничтожающий насекомое;

каждые 1-1,5 часа проводить само- и взаимоосмотры.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».