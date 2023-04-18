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В Томске заработали пункты серопрофилактики

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Сегодня, 18 апреля, в Томске в круглосуточном режиме заработали четыре пункта серопрофилактики, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Взрослые могут обратиться с присасыванием клеща в в межвузовскую поликлинику (Киевская, 74), поликлинику № 4 (Интернационалистов, 2а) и медико-санитарную часть № 2 (Бела Куна, 3). Пункт серопрофилактики для детей открылся в детской больнице № 1 (Московский тр., 4).

В сообщении уточняется, что сельским жителям в случае присасывания клеща необходимо обращаться в кабинеты экстренной профилактики клещевых инфекций районных больниц, которые также перешли на круглосуточное дежурство.

«В пунктах пострадавшим окажут необходимую медицинскую помощь, а при наличии показаний поставят противоклещевой иммуноглобулин», — сообщила и.о. заместителя начальника департамента здравоохранения Томской области Екатерина Бабухадия.

Также куда обратиться, в случае укуса клеща, могут рассказать на горячей линии «Осторожно: клещи!». Обратиться туда можно, позвонив по телефонам 8 (3822) 516-616 и 8-800-350-8850.

Чтобы избежать укуса клещей, медики рекомендуют:

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