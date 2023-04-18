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В Томске поезд насмерть сбил женщину

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Томские транспортные полицейские устанавливают обстоятельства происшествия на железной дороге, в результате которого погибла женщина.

Как накануне сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на перегоне станций Томск-Северный — Томск-2. Полицейские выяснили, что женщина шла вдоль железнодорожных путей в перед приближающимся грузовым поездом.

«Машинист локомотива подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Полицейские устанавливают личность погибшей и обстоятельства произошедшего. Приметы женщины: на вид 40-45 лет, рост 150-160 сантиметров. Была одета в шапку красного цвета, куртку черного цвета, штаны темно-синего цвета и черные ботинки.

Всех, кто может помочь в установлении личности погибшей, транспортные полицейские просят обратиться в дежурную часть Томского ЛО МВД России по телефону: +7 (38-22) 54-02-82.

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