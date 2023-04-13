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Томичей приглашают на субботники

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В Томске стартуют Дни чистоты — по пятницам, 14 и 28 апреля — горожан приглашают выйти в свой двор и прибраться в нем.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, 22 апреля субботник пройдет на общегородских площадках. Основными станут Лагерный сад, скверы зоны Елани, Белое озеро и Михайловская и Березовая рощи, Кулагинский сквер и Аллея Славы в Академгородке.

Для управляющих компаний, ТСЖ и ЖК администрация подготовила специальные плакаты, которые можно скачать в формате А3 и разместить в своих дворах, подъездах и домовых чатах, указав дату проведения субботника.

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