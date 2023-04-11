В Томске маршрутка въехала в остановку

11 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня утром, 11 апреля, в Томске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.20 на остановке «Лазарева». По предварительным данным, 49-летний водитель автобуса потерял управление и маршрутка въехала в остановочный комплекс и стоявшего там пешехода. В результате ДТП 39-летняя женщина-пешеход доставлена для осмотра в медицинское учреждение.

Уточняется, что в момент происшествия в салоне автобуса находились шесть пассажиров, никто из них не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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