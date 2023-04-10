Томичи написали Тотальный диктант

10 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую субботу, 8 апреля, томичи приняли участие в ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». Участникам этого года предлагалось грамотно написать текст Василия Авченко, созданный специально для проекта.

«Томский Обзор» побывал на одной из площадок Тотального диктанта — в Первом музее славянской мифологии. Текст здесь диктовал детский писатель, журналист, преподаватель литературы, автор аудиосериалов «Детективное агентство „Утюг“» и «Кролы и цаки» Алексей Олейников.

Алексей Олейников, детский писатель, журналист, преподаватель литературы, автор аудиосериалов «Детективное агентство „Утюг“» и «Кролы и цаки» Фото: Серафима Кузина

Кроме того, в музее работала площадка теста TruD — специального проекта в рамках Тотального диктанта для тех, кто изучает русский язык как иностранный.

Фото: Серафима Кузина

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