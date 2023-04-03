Средняя сумма ипотечного кредита в Томской области выросла на 12%

3 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В 2022 году в Томской области на 12% выросла средняя ипотечного кредита — до 2,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Сбера.

В прошлом году томичи активно пользовались заёмными средствами. Драйвером кредитования осталась ипотека. Всего за год Сбербанк выдал 4 831 ипотечный кредит на общую сумму 12,4 млрд рублей, а ипотечный портфель Томского отделения достиг 40,1 млрд рублей, что больше на 12,4% в сравнении с предыдущим годом.

Существенный рост специалисты банка отметили по программе «Семейной ипотеки». Здесь увеличение превысило 200% по сравнению с прошлым годом и составило 517 кредитов на сумму 1,9 млрд рублей.

Кроме того, в прошлом году томичи получили от Сбербанка 114,7 тыс. потребительских кредитов на сумму 24,1 млрд рублей. По сравнению с предыдущим периодом показатель увеличился на 1,5%. При этом почти 83% клиентов оформили договоры через мобильное приложение.

В банке отмечают, что ситуация со вкладами в 2022 году существенно менялась в течение года. Так, весной большинство клиентов поспешили забрать свои средства, но затем они понесли сбережения обратно. Прирост портфеля по вкладам увеличился на 8,5% по сравнению с 2021 годом и составил 7,3 млрд рублей.

Как отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков, помимо традиционных денежных вкладов, у жителей Томска в качестве инвестиционных средств пользовались спросом драгоценные металлы (в первую очередь золото), причем не только в виде обезличенных металлических счетов, но и в виде слитков. Количество новых активных обезличенных металлических счетов по итогам 2022 года увеличилось на 8%, объем портфеля превышает 1 млрд рублей.

Также в прошлом году в Томской области активно шла работа по установке терминалов с функцией оплаты SberPay QE. При этом общий объем покупок через них в 2022 году составил 128 млн рублей. В отличие от традиционного торгового эквайринга, такой способ оплаты позволяет бизнесу принимать безналичные платежи без установки дополнительного оборудования, а клиентам дает возможность производить оплату без карты с использованием смартфона, через приложение Сбербанк Онлайн.

В 2022 году Сбербанк совместно с областным МФЦ «Мои документы» продолжил устанавливать терминалы для безналичной оплаты более 500 государственных услуг и регулярных платежей ЖКХ. Такая возможность появилась в 106 окнах 16 офисов МФЦ в Томске и Томской области.

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