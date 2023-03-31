«Запланированная» карьера: конкурс #PRO АГРО поможет вырасти в высокотехнологичном сельском хозяйстве

31 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Сибагро

Агробизнес остается одной из самых крепких, постоянно растущих отраслей промышленности в России. Так, в прошлом году производство скота и птицы выросло почти на 3%, рост производства в сельском хозяйстве РФ превысил 10%. Людям всегда нужна будет еда… Соответственно, и для карьеры агро — это перспективно, но эти перспективы нужно понять. С 30 марта стартует второй сезон томского профориентационного проекта для школьников #PRO АГРО, который поможет это сделать.

Сельское хозяйство — это уже давно не старый трактор и куча грязи под ногами. Это высокотехнологичная отрасль: беспилотники, искусственный интеллект, «умное» земледелие… Поэтому темой проекта #PRO АГРО, дебютировавшего в прошлом году, стали инновации в агропромышленной сфере. Организаторы — а проект проводится по инициативе «Сибагро» — заявляли как цель «стимулирование научно-исследовательской деятельности и инженерно-технического творчества школьников». Это оказалось очень популярной идеей — в первом сезоне проект «пропустил» через себя более 250 школьников из 7-11 классов. В тандеме с наставниками из Томского Сельскохозяйственного института и Томского агроколледжа они готовили проектные работы по таким направлениям, как растениеводство, животноводство, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, механизация в сельском хозяйстве, ландшафтный дизайн.

Многие работы имели высокий практический потенциал, например, восьмиклассники Богашевской средней школы под руководством учителя информатики разработали проект «Дроны в сельском хозяйстве». А ребята из Октябрьской школы провели исследовательскую работу на тему «Что мы понимаем в колбасных обрезках», ее курировала (по собственной инициативе!) технолог Томского мясокомбината Светлана Хисматулина. Школьники знакомились с технологией производства на мясокомбинате, а у себя в поселке в лаборатории определяли качество и соответствие ГОСТу продуктов «Томского».

Проект #PRO АГРО — не просто образовательный и просветительский, а в большей степени именно профориентационный. Для «Сибагро» важно вместе с учебными заведениями подготовить потенциальных работников уже со средних классов. Так их путь будет более осознанным, а навыки — востребованными:

«Если раньше у школьника было только два пути — техникум или вуз, то сегодня мы видим линейную систему подготовки: когда специалист проходит все уровни профессионального образования в связке с предприятием, подчеркивает руководитель корпоративного центра обучения „Сибагро“ Руслана Савченкова. — Мы получаем обратную связь: специалист, который прошел все эти этапы, лучше подготовлен и выполняет производственные операции слаженнее. Получается, что он более эффективен для компании».

Конкурс #PRO АГРО проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» . Его организаторы и участники — Управление образования Томского района, компания «Сибагро», Томский аграрный колледж и Томский сельскохозяйственный институт.

Во втором сезоне прием заявок проходил до конца марта. Уже 30-го числа прошел «Фестиваль идей», в рамках которого состоялась экспертная сессия и определился список участников конкурса. За каждой группой закрепили опытных наставников. Также для школьников провели мастер-классы, тренинги — чтобы ребята более детально познакомились с уровнем развития аграрного сектора экономики в Томской области.

Третий, самый продолжительный этап, продлится с 1 апреля по 1 сентября, это время на выполнение работ, проведение теоретических и практических исследований. Далее состоится техническая экспертиза, по итогам которой участники получат экспертную оценку и доступ к защитам проектов. Итогом станет как раз защита в ноябре 2023 года и — та-дам! — определение победителей.

цитата

Сергей Ильиных генеральный директор «Сибагро» Проект #PRO АГРО открывает широкие возможности для ранней профессиональной ориентации школьникам из районов Томской области, потому что в первую очередь позволяет ребятам лучше узнать «вечные» и востребованные профессии, формирует уважение к труду, агро-профессиям, малой Родине.

Но на этом все не заканчивается. Победить в конкурсе — это не просто поставить галочку «я молодец». Участие в региональных и федеральных конкурсах дает преимущество при равных баллах аттестата при поступлении в СУЗы: все заинтересованы брать самых лучших, самых талантливых и активных. В свою очередь, диплом колледжа или техникума с отличием входит в Перечень индивидуальных достижений, за которые могут давать абитуриентам дополнительные к ЕГЭ баллы при поступлении в вуз. А как еще может закончить учебу человек, который рано нашел свое призвание?..

Фото: Сибагро

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