Аэрофлот с конца мая начнет летать из Москвы в Томск дважды в день

24 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 мая запустит второй регулярный ежедневный рейс Москва-Томск-Москва, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на расписание томского аэропорта «Богашево».

Вылет рейса из аэропорта «Шереметьево» запланирован в 01:50, прилет в Томск — в 10:00 (06:00 мск). В обратном направлении рейс будет вылетать в 11:00 (15:00 мск) и прибывать в столицу в 11:25.

Рейс будет выполняться до 2 октября.

В настоящее время полетная программа «Аэрофлота» предусматривает выполнение одного рейса по маршруту Москва-Томск-Москва. Вылет самолетов из столицы осуществляется поздним вечером, в обратном направлении — в утренние часы.

Помимо «Аэрофлота», один регулярный рейс по маршруту Москва-Томск-Москва ежедневно выполняет авиакомпания S7.

Напомним, ранее сообщалось об открытии в марте прямого рейса Томск — Нижневартовск. Кроме того, с 1 июня томичи смогут напрямую летать в Нижний Новгород.

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