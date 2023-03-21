Бывший томский вице-губернатор Паршуто останется под стражей еще на 5 месяцев

21 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Ленинский районный суд Томска удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении ареста бывшего заместителя губернатора Томской области Евгений Паршуто, обвиняемого по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве школы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

«Суд постановил продлить меру пресечения Паршуто в виде заключения под стражу — до 20 августа 2023 года», — сказал судья Олег Скрябин.

Также на скамье подсудимых по данному делу: глава Томского района Александр Терещенко, являющийся фигурантом еще одного дела (о взяточничестве), и председатель комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи — заместитель начальника управления территориального развития районной администрации Анастасия Елизарова.

Выступая по вопросу о продлении ареста бывшего вице-губернатора и главы района, а также домашнего ареста Елизаровой, представитель прокуратуры сообщил, что, по данным ФСБ, Паршуто планировал уехать в Германию на ПМЖ.

Экс-замгубернатора отметил, что имел допуск к гостайне, поэтому до 20 мая 2025 года ему запрещен выезд за границу.

Прокурор, озвучивая материалы дела, сообщил, что Терещенко планировал выехать в Москву, затем в Ростов-на-Дону, после чего отправиться на территорию Донецкой народной республики (ДНР).

Терещенко пояснил, что действительно планировал вылететь в Москву на юбилей матери, а также в ДНР, чтобы передать бойцам срубленную для них баню. «Но билеты мы не брали, а только обсуждали по телефону», — сказал Терещенко.

Елизарова также попросила смягчить ей меру пресечения.

В итоге суд продлил меры пресечения Терещенко и Елизаровой.

По данным следствия, в декабре 2019 года управление территориального развития администрации Томского района и коммерческая организация заключили контракт на строительство школы на 200 мест по нацпроекту «Образование» на сумму более 325 млн рублей.

В 2020 году строителям направили 22 предписания об устранении нарушений по несоответствию нормативным требованиям, а также проектной документации, но их не устранили.

Несмотря на это, по версии следствия, заместитель главы Томского района Денис Празукин подписал счета на оплату строительных работ, на основании которых коммерческой организации необоснованно перечислили около 14 млн рублей.

В августе 2022 года СКР по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В середине октября задержали Паршуто по подозрению в том, что он дал незаконное указание подчиненному о возврате результатов проверки компании, которая выявила нарушения при строительстве школы. После этого, по данным следствия, он велел первому замглавы Томского района принять и оплатить выполненные работы, подписать акты о приемке работ.

Паршуто инкриминируют ч.3 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ (организация и руководство злоупотреблением должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

В ноябре стало известно о задержании Терещенко, который, по версии следствия, получил указание от Паршуто заставить представителей заказчика принять и оплатить работы по строительству школы.

Глава района, как считает следствие, давил на своего подчиненного — Празукина. Терещенко стал фигурантом дела по ч.4 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями), его арестовали.

В конце ноября задержали и Елизарову. Чиновницу подозревали в том, что она вместе с Празукиным подписала документы, по которым ООО «СпецМонтажСтрой» получило оплату за строительство школы, несмотря на нарушения. Ее поместили под домашний арест.

17 февраля 2023 года Ленинский районный суд Томска приговорил Празукина к 1,5 годам лишения свободы условно.

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