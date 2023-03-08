В музее истории Томского политеха составили «портрет» первых вольнослушательниц

8 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено пресс-службой ТПУ

Специалисты музея истории Томского политеха составили «портрет» первых девушек-политехников. В его основу легли личные дела первых вольнослушательниц ТТИ, сообщает пресс-служба вуза.

«Известно, что первые вольнослушательницы выбирали, как правило, „женские“ отделения — химическое и механическое. Так, пять девушек выбрали механическое отделение — это были Н.А. Меньщикова, М.В. Михайлова, Л.Ф. Петрова, В.С. Степанова и Н.И. Яницкая. Одна из них — Нина Александровна Меньщикова — окончила вуз после 1917 года. Она родилась в Барнауле в семье чиновников, в 1906 году окончила Томскую женскую гимназию», — говорит специалист по экспозиционной и выставочной деятельности отдела культурного наследия и работы с сообществом Светлана Григорьева.

Нина Александровна Меньщикова Фото: пресс-служба ТПУ

Она также добавила, что еще одной из первых вольнослушательниц была Вера Алексеевна Введенская, дочь профессора медицинского факультета Томского университета А.А. Введенского. Она поступила в институт в 1907 году на инженерно-строительное отделение, окончила ТТИ в 1912 году. После окончания института она вместе с мужем М.Я. Громовым, выпускником механического отделения ТТИ, уехала в Ташкент, где работала инженером проектного отдела Средажилдорстроя, затем заведующей лабораторией, в дорожном отделе управления благоустройства до 1940-х годов

Вера Алексеевна Введенская Фото: пресс-служба ТПУ

По образовательному цензу первые студентки института были выпускницами женских гимназий. По происхождению это были дочери купцов, крестьян, либо чиновников. Все они были православного вероисповедания. Одна из девушек была уже замужем, поступая в вуз. Среди первых вольнослушательниц четыре были из Томска, остальные — из Барнаула, Иркутска, Павлодара, Канска, Хабаровска, Владивостока, Уфы, Семипалатинска и других городов.

Позднее количество вольнослушательниц в институте резко сократилось. Например, в 1908 году их было девять, в 1909 — всего одна, в 1910 — 1915 — трое. В основном, это было связано с тем, что в 1908 году распоряжением Министерства народного просвещения институт вольнослушательниц был ликвидирован.

«Важно отметить, что получить диплом инженера или, как тогда говорили звание, вольнослушательницы не могли. Но со временем для вольнослушательниц или посторонних лиц, как это зафиксировано в „Правилах для испытания студентов Томского Технологического Института Императора Николая II, прошедших полный курс наук и посторонних лиц на звания инженера-механика, инженера-химика, инженера-строителя и горного инженера“ (1915 г.), были прописаны свои условия. Согласно им, посторонние лица, желающие сдать экзамены на звание инженера, должны были предоставить директору института документы, необходимые при поступлении в вуз; сдать предварительно экзамены по основным предметам по программе и только потом они допускались к испытанию на звание инженера. В результате дипломы инженеров вольнослушательницы получили только после 1917 года», — добавляют в музее истории Томского политеха.

Фото: пресс-служба ТПУ

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».