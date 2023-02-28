Облдума установила ежемесячные выплаты для томских пожарных и спасателей из районов

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2023 // Фото: duma.tomsk.ru

Сотрудники противопожарной и аварийно-спасательных служб, работающие в муниципалитетах Томской области, будут получать ежемесячные денежные выплаты в размере величины прожиточного минимума по достижению такого же пенсионного возраста, что и их федеральные коллеги. Соответствующие поправки в закон в двух чтениях приняты на прошедшем сегодня, 28 февраля, заседании областной думы.

«Сотрудники федеральных структур противопожарных и поисково-спасательных подразделений имеют определенные льготы по выходу на пенсию. Областные структуры такими преимуществами не обладают. Поэтому сегодня принят закон, который дает возможность сотрудникам противопожарной и аварийно-спасательных служб Томской области иметь дополнительную ежемесячную выплату в районе 15 тысяч рублей, если он соответствует требованиям», — сообщил председатель комитета облдумы по законодательству, государственному устройству и безопасности Степан Михайлов.

Воспользоваться льготой смогут пожарные региона, достигшие возраста 50 лет и отработавшие в противопожарной службе Томской области не менее 25 лет, а также спасатели при достижении ими 40 лет и имеющие стаж службы в соответствующих формированиях не менее 15 лет. При этом заявитель не должен являться получателем пенсий, предусмотренных законодательством РФ.

Выплата для указанных категорий граждан станет ежемесячной и будет соответствовать величине прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Томской области по соответствующей группе территорий. На эти средства уже выделено более четырех млн рублей из областного бюджета.

«После принятия этого проекта несправедливость, которая была между сотрудниками федерального и областного уровней, устранена, и теперь такое же дополнительное материальное обеспечение будут получать сотрудники, работающие в региональных структурах», — резюмировала спикер облдумы Оксана Козловская.

По информации пресс-службы областного парламента, подобные выплаты для пожарных и спасателей из районов предусмотрены в Челябинской, Ленинградской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

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