Офис «Газпромнефть-Востока» признан одним из самых экологичных в Томской области

27 февраля 2023 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области вручил дипломы призерам регионального конкурса «Зеленый офис 2022». В конкурсе участвовало 16 предприятий.

Победителями стали организации, максимально освоившие практики энерго- и водосбережения, раздельного сбора отходов, климатических решений, экопросвещения и добровольческого движения, открытости экологической информации о предприятии для общества. Так, в «Газпромнефть-Востоке» активно внедряется система цифрового документооборота, позволяющая кратно сократить печать на бумаге. В офисе и на месторождениях используются энергоемкие и безопасные LED-светильники, применяются смесители с аэраторами, что позволяет уменьшить расход потребляемой воды. На предприятии установлены емкости для раздельного сбора мусора, а закупаемая бумага сделана из вторично переработанного сырья.

«Газпромнефть-Восток» системно проводит мероприятия, направленные на сохранение окружающей среды. В 2022 году сотрудники предприятия стали участниками городского субботника, обустроили экологическую тропу в парке «Околица», создали небольшой ботанический сад в одной из прогимназий Томска, провели уроки экологического просвещения на тему раздельного сбора вторсырья и научно-практический конкурс среди молодежи Томской области по экологической тематике. При поддержке «Газпромнефть-Востока» был реализован проект установки датчиков измерения качества атмосферного воздуха с представлением достоверной информации жителям Томска, Каргасокского и Парабельского районов в режиме реального времени.

«Мы последовательно занимаемся экологическим менеджментом, бережно относимся к природе, применяем лучшие практики ресурсосбережения. Именно поэтому мы стали участниками регионального конкурса „Зеленый офис 2022“. Нам интересно сравнить свои достижения с наработками коллег из других компаний, а лучшие, возможно, применить у себя. Ведь конкурс — это не только определение лидера, но и обмен опытом», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

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