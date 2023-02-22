С начала года томичи обналичили в кассах магазинов более 1,7 млн рублей

22 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В 2023 году сибиряки сняли со своих карт на кассах магазинов-партнеров проекта Сбера «Наличные с покупкой» более 30 млн рублей. Из них более 1,7 миллиона пришлось на томских клиентов, сообщает пресс-служба банка.

Сбер в Сибири расширил сеть партнеров, которые присоединились к проекту «Наличные с покупкой». Теперь, рассчитываясь на кассе такого магазина, покупатель может без комиссии снять со своей карты наличные. Максимально доступная сумма для снятия за одну транзакцию — 5 тыс. руб. В сутки клиентам доступно до 20 тысяч.

В Сибири к акции присоединилось более пятисот предприятий локального, межрегионального и федерального уровня. Например, одним из крупнейших партнеров акции стала торговая компания X5 Group, владеющая несколькими продуктовыми сетями.

В Томской области успешно работают уже 35 торговых точек-партнеров.

«Мы стремимся предоставлять сервис для наших клиентов не только в отделениях банка, но и в точках продаж наших партнеров. Важным этапом этой работы стала реализация возможности снятия наличных денег в кассах магазинов. Многим нашим клиентам удобно снимать наличные в магазине у дома. Эта услуга востребована как в городах, так и в небольших населенных пунктах области. В среднем наши клиенты снимают на кассах магазинов 2000 рублей», — отметил управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк Игорь Чепеньков.

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