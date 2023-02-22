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Стрежевчанин хотел воспользоваться интим-услугами, но лишился более 100 тыс. рублей

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Житель Стрежевого стал жертвой мошенников и лишился более 100 тыс. рублей в попытке воспользоваться интим-услугами, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

На одном из сайтов 45-летний стрежевчанин выбрал анкету понравившейся девушки и позвонил по указанному номеру. На звонок ответил мужчина, представившийся диспетчером. Он сообщил, что для получения услуги необходимо внести предоплату в 2,5 тыс. рублей, что потерпевший и сделал.

После этого под различными предлогами стрежевчанин совершил еще несколько переводов на счета злоумышленников в общей сумме более 100 тыс. рублей. Когда у потерпевшего закончились деньги, в его адрес начали приходить сообщения с угрозами, чтобы он немедленно перевел средства. Испугавшись, мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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