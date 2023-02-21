Томская область направит 50 млн рублей на разработку программы развития транспортной инфраструктуры
Томская область объявила открытый конкурс на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры региона и схемы общественного транспорта, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 49,7 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта, итоги предполагается подвести 15 марта.
Согласно конкурсной документации, программа развития и схемы общественного транспорта разрабатываются на срок до 2035 года. Документы необходимы для разработки и обоснований будущих планов по развитию инфраструктуры для всех видов транспорта, а также для обеспечения комплексного транспортного обслуживания населения региона в долгосрочной перспективе.
В рамках работ подрядчик должен проанализировать уровень автомобилизации, состояние дорог в регионе, разработать математическую модель транспортной системы, подготовить прогноз развития, а также предложить и спланировать мероприятия по ремонту и строительству объектов транспортной инфраструктуры.
Кроме того победителю конкурса необходимо будет разработать предложения по обеспечению необходимого качества транспортного обслуживания населения, включая Томскую агломерацию, всеми видами пассажирского транспорта, в том числе, в межрегиональном сообщении.
Все работы должны быть выполнены в три этапа и завершены в ноябре 2023 года.
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