18+
18+
РЕКЛАМА

Томская область направит 50 млн рублей на разработку программы развития транспортной инфраструктуры

Власть, Дороги, Томские новости, Экономика и финансы, интересные новости дороги ремонт восстановление транспортная инфраструктура Томская область направит 50 млн рублей на разработку программы развития транспортной инфраструктуры

Томская область объявила открытый конкурс на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры региона и схемы общественного транспорта, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 49,7 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 марта, итоги предполагается подвести 15 марта.

Согласно конкурсной документации, программа развития и схемы общественного транспорта разрабатываются на срок до 2035 года. Документы необходимы для разработки и обоснований будущих планов по развитию инфраструктуры для всех видов транспорта, а также для обеспечения комплексного транспортного обслуживания населения региона в долгосрочной перспективе.

В рамках работ подрядчик должен проанализировать уровень автомобилизации, состояние дорог в регионе, разработать математическую модель транспортной системы, подготовить прогноз развития, а также предложить и спланировать мероприятия по ремонту и строительству объектов транспортной инфраструктуры.

Кроме того победителю конкурса необходимо будет разработать предложения по обеспечению необходимого качества транспортного обслуживания населения, включая Томскую агломерацию, всеми видами пассажирского транспорта, в том числе, в межрегиональном сообщении.

Все работы должны быть выполнены в три этапа и завершены в ноябре 2023 года.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске скорректируют режим работы светофора у Коммунального моста

6 февраля 2023
Томские новости

Красные медведи захватывают Томск

13 февраля 2023
Томские новости

Томичей приглашают на кофейную тусу в честь открытия Rocket Coffee

8 февраля 2023
Томские новости

В Томской области разработают муниципальные программы по развитию туризма

26 января 2023
Томские новости

Ведущий российский разработчик беспилотников научит томских студентов ими управлять

10 февраля 2023
Томские новости

Томский фестиваль «мУкА. Склады искусства» вошел в шорт-лист премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

23 января 2023
Томские новости

Бизнес-омбудсмен Томской области Валерий Падерин подал в отставку

31 января 2023
Томские новости

В одном из домов Томска в лифте с ребенком произошел технический сбой

3 февраля 2023
Томские новости

В Томске до вечера 2 февраля перекроют движение на участке ул. Эуштинской

31 января 2023