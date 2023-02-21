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Спортсменка из Томской области стала лучшей на этапе Кубка России по фристайлу

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Юлия Семенюк, представлявшая Томскую область на III и IV этапах Кубка России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул», привезла «золото», сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

По итогам заездов томская спортсменка она заняла первое место в парном могуле. Девушка одержала победу в пяти раундах, показав хорошую технику и сложные прыжки, а также выиграла во всех заездах по скорости.

«Парный могул — это спуск в парах, где лучший проходит в следующий раунд. Спортсмену нужно показать хорошую технику, прыжки и время, когда рядом с тобой на трассе находится соперник. Юлии необходимо было победить во всех пяти раундах, чтобы оказаться первой», — рассказала тренер Анна Валинтеева.

Сразу четыре старта этапов Кубка России прошли на сложной трассе. Все соревнования проходили в вечернее время при искусственном освещении. Добавили сложности для спортсменов сумерки, ветреная и снежная погода.

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