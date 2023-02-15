В Томской области зафиксировано снижение показателя смертности — власти

15 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В Томской области удалось добиться снижения смертности в 2022 году, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на врио замгубернатора региона по соцполитике Светлану Грузных.

«Показатель смертности у нас вернулся на доковидные показатели — 12 на 1 тыс. населения. В ковидный период он был порядка 13,9 на 1 тыс. населения», — сказала Грузных.

По ее словам, Томская область по данному показателю по сравнению с другими регионами «выглядит достойно», но ситуацию необходимо улучшать и далее.

Она добавила, что снизить смертность удалось, в том числе благодаря комплексу мер в рамках нацпроекта «Здравоохранения», на реализацию которых в регионе за год направили 1,25 млрд рублей.

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