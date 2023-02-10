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Власти Томска направят на ремонт «Дома с жар-птицами» более 12 млн рублей

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Администрация Томска направит на ремонт «Дома с жар-птицами» 12,2 млн рублей — часть средств, полученных за победу в федеральном конкурсе «Лучшая муниципальная практика».

Как сообщает пресс-служба мэрии, деньги будут направлены на ликвидацию последствий провала, который произошел под домом из-за просадки грунта. Здесь проведут земляные работы, демонтируют и восстановят некоторые конструкции, укрепят фундамент и выполнят дренажные работы.

Кроме того, дому требуется восстановить резной декор — шпили, наличники и сами жар-птицы.

«Резные жар-птицы стали символом праздника 400-летия Томска и разлетелись в сувенирах по всему миру. Дом является одним из брендов Томска, известным всей России, и, конечно, он не должен находиться в таком состоянии. Рассчитываем, что эта проблема в ближайшие месяцы будет решена», — заметил и.о.начальника департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков.

Напомним, «Дом с жар-птицами», расположенный на ул. Красноармейской, 67/1, является памятником деревянной архитектуры. Он построен в 1903 году известным архитектором, выпускником Академии художеств Петром Федоровским. Жар-птицы, окаймляющие фронтон флигеля по Красноармейской, 65/1 были изображены на эмблеме, созданной к 400-летию Томска.

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