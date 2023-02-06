В Томске скорректируют режим работы светофора у Коммунального моста

6 февраля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня в Томске скорректируют режим работы светофора у Коммунального моста на въезде в город.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, для проезда транспорта со стороны Черной речки время увеличится на 20 секунд — с 50 до 70, для движения автомобилей со стороны Тимирязевского, мкр. Северный парк и пос. Серебряный бор время останется неизменным — 80 секунд.

Корректировка связана с изменением потоков транспорта.

«Если раньше со стороны Тимирязевского мы наблюдали гораздо больший поток машин, то сейчас ситуация несколько изменилась — мы видим, что и со стороны Черной речки идет плотный поток транспорта. В связи с этим было принято решение скорректировать режим работы светофора, увеличив время на проезд со стороны Черной речки. Ситуацию продолжим мониторить в ежедневном режиме», — рассказал заместитель мэра Томска по благоустройству Вячеслав Черноус.



Напомним, ремонт Коммунального моста ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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