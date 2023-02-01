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Томские ученые предлагают охранять красношейную поганку и перестать путать ночниц

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Ученые Томского государственного университета провели трехлетнее исследование изменения биоты Северной Евразии и оценили состояние популяций животных и растений в регионах Сибири. При этом биологи выделили виды, нуждающиеся в дополнительных охранных мерах и во внесении в Красную книгу, и те, что можно из неё исключить, сообщает пресс-служба вуза.

«В связи с изменением климата происходит смена фаунистических и флористических комплексов. Поэтому видовой состав „краснокнижных“ видов необходимо пересматривать и дорабатывать. Нами проведён сравнительный анализ региональных Красных книг Сибири, оценена доля редких сибирских видов флоры и фауны в Красной книге РФ, даны рекомендации по изменению охранного статуса отдельных видов», — приводит пресс-служба слова завкафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасии Симаковой.

По ее словам, ученые рекомендовали исключить из Красной книги Томской области несколько видов беспозвоночных — армянского шмеля, малую павлиноглазку, обыкновенного махаона и стрекозу — красотку блестящую. Численность данных видов сейчас такова, что они не требуют специальных охранных мер.

Наряду с этим биологи дали рекомендации по уточнению охранного статуса нескольких видов рыб. С высокой долей вероятности они имеют неправильное видовое определение — это обыкновенный подкаменщик, голец-усач, шиповка сибирская и тихоокеанская минога. Они присутствуют в ряде региональных Красных книг. После устранения погрешностей в систематике станет понятно, нуждаются ли эти виды в охране.

Уже внесённые в Красную книгу Томской области виды осетровых, сиговых, лососёвых и хариусовых по-прежнему находятся в группе риска. Они не могут нарастить свою численность. Во многом это происходит из-за браконьеров, поэтому данные виды должны оставаться в Красной книге.

В главе, посвящённой птицам Томской области, могут произойти изменения. Согласно результатам исследований орнитологов ТГУ, в неё необходимо внести шесть видов птиц, которые уже представлены в Красной книге РФ, — это красношейная поганка, кобчик, хрустан, овсянка-ремез, дубровник, таёжные формы гуменника.

«По млекопитающим животным тоже нужна корректировка данных, — отмечает Анастасия Симакова. — В первую очередь нужно разобраться с систематикой, чтобы понять, какие оставлять в Красной книге, а какие нет. Например, в красных книгах ХМАО, Тюменской и Томской областей значится ёж обыкновенный, однако в перечисленных регионах его нет, в них водится южный ёж. Соответственно, нужно оценить его численность и понять, есть ли необходимость устанавливать особый охранный статус».

По словам ученых также необходимо уточнить видовую принадлежность некоторых рукокрылых. Они довольно часто встречаются в красных книгах регионов, порой не в силу уязвимости вида, а по причине малой изученности, что связано со сложностью сбора информации о них. Так ученые выяснили, что большая часть видов летучих мышей, внесённых в Красную книгу Красноярского края, являются широко распространёнными и многочисленными.

Согласно данным исследований биологов, в Красную книгу Томской области были ошибочно внесены редкие виды рукокрылых. Речь идет о водяной ночнице, ушане буром, так как в регионе обитают не они, а их виды-двойники: ночница восточная и ушан Огнева. Их популяции находятся в оптимальном состоянии.

Некоторые виды млекопитающих нуждаются в усилении охранного статуса. Так, например, сибирский лесной подвид северного оленя внесён в Красные книги Омской, Новосибирской, Кемеровской областей, Республики Алтай, Хакасии, Красноярского края, а в Томской области он относится к видам, на которые разрешена охота. В данном случае требуются дополнительные исследования о принадлежности популяций этих регионов к виду, зафиксированному в Красной книге РФ.

В результате анализа растений, занесённых в региональные Красные книги, установлено, что в целом по Томской области нуждаются в охране 1454 таксона, то есть примерно третья часть всего состава флоры цветковых и сосудистых споровых растений Сибири. Из них 117 видов подлежат охране на общегосударственном уровне и занесены в Красную книгу РФ. Учёные рекомендуют установить охранный статус для горечавки крестовидной, очитка гибридного, борца бородатого, бузульника сизого. Кроме того необходимо уточнить природоохранный статус у 11 видов растений.

В сообщении уточняется, что пятилетний проект реализуется учёными ТГУ на территории Северной Азии. Выбор обусловлен тем, что северные районы — Арктика и Субарктика — первыми откликаются на потепление. Именно здесь происходят наиболее заметная трансформация фауны и животного мира. Данные, полученные в ходе исследований, позволят определить вектор изменений и делать прогнозы относительного дальнейшего развития природных экосистем.

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