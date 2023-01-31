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На въезде в Томск ограничат скорость движения

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Городская комиссия по безопасности дорожного движения приняла решение об установке знака ограничения скорости до 40 км в час на въезде в Томск со стороны Богашевского тракта.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, это решение нацелено на предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Соответствующие знаки будут установлены перед светофором на Богашевском тракте.

Ранее, 13 декабря, на въезде в город произошла автомобильная авария, при которой водитель въехал в стену зверокафе, расположенного по ул. Красноармейская, 150. В результате были повреждены окно, опорная стена, вольеры с животными, мебель и система отопления.

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