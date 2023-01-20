В Томске проходит выставка работ Александра Кнэхта

20 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Александр Кнэхт. Воскресенский взвоз. 2006

Сегодня, 20 января, в Томском областном художественном музее открылась юбилейная выставка Александра Кнэхта «Поэзия жизни». Экспозиция объединяет более 50 живописных работ по сюжетам старого Томска, сообщается на официально сайте музея.

«За четыре десятилетия творческой деятельности Александр Кнэхт остается верен любимой теме, запечатлевая ускользающий образ города. В своих работах художник стремится сохранить истинный облик старого Томска, передает суть и атмосферу Сибирских Афин — с узкими уютными улочками, звоном трамваев, очарованием старой архитектуры», — отмечают организаторы.

Выставка будет работать до 19 февраля. Стоимость взрослого билета — 200 рублей, также экспозиция доступна по Пушкинской карте.

Подробная информация на сайте музея.

Александр Кнэхт — томский пейзажист, начавший свой творческий путь с графики еще в восьмидесятые. Тогда графические листы, посвященные томской деревянной архитектуре, принесли ему первую известность. Художник пробовал себя во всевозможных изобразительных техниках: от нежнейшей акварели и пастели до грифеля. Но именно масляная живопись, вдохновленная Томском сделала его имя по-настоящему известным не только в России, но и за рубежом.

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