18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске проходит выставка работ Александра Кнэхта

Культура в Томске, Томские новости, томск выставка мероприятия события экспозиция музеи томска куда сходишь афиша томска В Томске проходит выставка работ Александра Кнэхта

Сегодня, 20 января, в Томском областном художественном музее открылась юбилейная выставка Александра Кнэхта «Поэзия жизни». Экспозиция объединяет более 50 живописных работ по сюжетам старого Томска, сообщается на официально сайте музея.

«За четыре десятилетия творческой деятельности Александр Кнэхт остается верен любимой теме, запечатлевая ускользающий образ города. В своих работах художник стремится сохранить истинный облик старого Томска, передает суть и атмосферу Сибирских Афин — с узкими уютными улочками, звоном трамваев, очарованием старой архитектуры», — отмечают организаторы.

Выставка будет работать до 19 февраля. Стоимость взрослого билета — 200 рублей, также экспозиция доступна по Пушкинской карте.

Подробная информация на сайте музея.

Александр Кнэхт — томский пейзажист, начавший свой творческий путь с графики еще в восьмидесятые. Тогда графические листы, посвященные томской деревянной архитектуре, принесли ему первую известность. Художник пробовал себя во всевозможных изобразительных техниках: от нежнейшей акварели и пастели до грифеля. Но именно масляная живопись, вдохновленная Томском сделала его имя по-настоящему известным не только в России, но и за рубежом.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают на колядки с «Окрутниками»

5 января 2023
Томские новости

Как Гофман, Маршак и Гоголь поддерживают веру в чудеса: «ЛитРес» и «Ростелеком» провели предновогодний опрос читателей

26 декабря 2022
Томские новости

«Дом за рубль» на Савиных в Томске украсили новогодней иллюминацией

30 декабря 2022
Томские новости

С февраля в Томске изменится стоимость проезда в общественном транспорте

28 декабря 2022
Томские новости

Искусственный интеллект повысит эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи в Томской области

9 января 2023
Томские новости

Удаленное село Новый Тевриз «засветилось» в мобильной сети МегаФона

16 января 2023
Томские новости

В Томской области зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом

7 января 2023
Томские новости

Томичам расскажут о жизни и творчестве Фриды Кало

13 января 2023
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят в Российско-немецком доме

12 января 2023