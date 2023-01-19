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Урок по селькупскому языку томских народов Севера пройдет в эти выходные

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В воскресенье, 22 января, состоится открытый урок по языку нарымских селькупов. На нем участники узнают об особенностях речи коренных жителей Томской области.

Как сообщают организаторы, занятие проведёт томский языковой активист Григорий Коротких. Он расскажет, почему остяки — именно так раньше называли представителей местных народов — изменяли русские имена и кого ученые называли «сибирскими финнами». Отмечается, что каждому посетителю будет подарена книга Григория с автографом, которая поможет в изучении и практическом применении селькупского языка.

Также на мастер-классе гости узнают, как звучат современные имена на этом языке, побывают в настоящем остяцком офисе с берестой и щуками и попробуют таёжный чай из Колпашевского района.

Мероприятие пройдет 22 января в 14:00 в культурном центре Томского Севера по адресу Алтайская 3, офис 2. Вход свободный.

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