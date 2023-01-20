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Томичей приглашают на вечер памяти жертв Холокоста

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В следующий четверг, 26 января, Томская еврейская община приглашает всех желающих на вечер памяти жертв Холокоста. Мероприятие приурочено к годовщине освобождения советской армией лагеря смерти Освенцим и станет центральным в томской ежегодной Неделе памяти жертв Холокоста, которая пройдет в России с 16 по 31 января.

Как сообщают организаторы, среди почетных гостей планируется участие родственников одного из освободителей узников нацистского концлагеря Леонтия Брандта. Откроет вечер-реквием заместитель губернатора по внутренней политике и территориальному развитию Анатолий Рожков. Обещается, что на мероприятии также выступят врио председателя Ассамблеи народов Томской области Александр Шикунов и раввин Томской еврейской общины Леви Каминецкий.

Мероприятие пройдет 26 января в 16:00 в здании томской синагоги по адресу ул. Розы Люксембург, 38.

Отмечается, что в течение Международной недели памяти жертв Холокоста в Томске запланированы и другие просветительские мероприятия и уроки памяти на площадках центров этнокультурного образования.

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