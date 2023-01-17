В Томской области назначили нового и.о. начальника департамента промышленности и энергетики

Исполняющей обязанности начальника департамента промышленности и энергетики администрации Томской области назначена его заместитель Анастасия Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Сергей Шварцев, возглавлявший департамент с октября 2021 года, оставил должность в связи с достижением предельного возраста пребывания на государственной службе — 11 января ему исполнилось 65. До решения кадрового вопроса возглавлять департамент будет Анастасия Шевченко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шевченко родилась в Томске. В 2003 году окончила Томский государственный университет по специальности «Юриспруденция», в 2007 году — Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность начала в региональном фонде «Инновационно-технологический центр», с 2003 по 2007 годы занималась юридическим сопровождением в ресурсоснабжающих организациях Томска. Затем работала в управлении здравоохранения администрации Томской области. С 2008 по 2010 годы возглавляла юридический отдел департамента ЖКХ администрации Томска.

В 2011 году стала заместителем начальника облдепартамента архитектуры и строительства. В 2018 году перешла на должность заместителя начальника департамента промышленности и энергетики.

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