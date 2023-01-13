Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области
13 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая/ из архива издания
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 40 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 37 человек. 7 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 158808 случаев заболевания коронавирусом. 157370 заболевших выздоровели. 963 скончались.
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