Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 40 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 37 человек. 7 заболевших госпитализированы. Один заболевший скончался.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 158808 случаев заболевания коронавирусом. 157370 заболевших выздоровели. 963 скончались.



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