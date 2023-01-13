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У независимых издательств России появился собственный гид

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В России запустили гид по независимым издательствам страны. Сейчас он включает несколько десятков наименований, разделенных на 7 категорий: классика, современная проза, детская литература, поэзия, комиксы, научная литература и нон-фикшн. В список также попало и томское независимое издательство «Макушин Медиа».

Работа над каталогом стартовала в прошлом году, когда, в связи со сложной экономической обстановкой некоторые издательства сообщили о приостановке своей деятельности.

«Стало понятно, что надо что-то предпринимать и сделать площадку, на которой можно было бы рассказывать читателям о независимых издательствах. Собралась команда, мы начали разрабатывать концепцию, — рассказала „Томскому Обзору“ главредка проекта Алена Купчинская. — Мы надеемся, что наш гид будет способствовать тому, что читатели, открывая новые для себя издательства, будут находить интересные, любимые книги, делиться впечатлениями, а значит, поддерживать тех, кто их выпускает».

Список издательств изначально формировался исходя из предпочтений участников команды — за какими-то они следили, какие-то нашли в социальных сетях.

«После запуска мы начали получать письма и комментарии, где читатели делятся информацией об издательствах. И сами представители издательств, о которых мы не знали, пишут нам. Мы постепенно будем обновлять информацию о них и о тех издательствах, которые уже вошли в гид. Никого не забудем», — уверяет Алена Купчинская.

При пополнении каталога, участники проекта отталкиваются от двух основных критериев: попадающее в гид издательство не должно принадлежать государственным организациям (например, университетам) и холдингу «Эксмо-АСТ».

«Представители издательства могут писать нам на почту. Мы занесём издательство в список для обновления гида, подготовим информацию и добавим на сайт. Мы готовы рассматривать и другие формы сотрудничества, — рассказала Алена Купчинская. — В основном все наши идеи пока связаны с более подробным рассказом об издательствах и их командах».

В планах у создателей гид заниматься развитием его соцсетей. В дальнейшем там появятся интервью с представителями издательств, а также информация об их проектах.

«Например, некоторые организовывают свои литературные курсы, конкурсы для иллюстраторов. Мне кажется, что любые такие проекты наравне с книгами раскрывают взгляды издательских команд на искусство и книгоиздание в целом», — уточнила Алена Купчинская.

По её словам, сейчас участникам проекта важно получать обратную связь, чтобы в будущем придумать новые возможности для сайта, позволяющие интереснее и подробнее рассказывать об издательствах и их творчестве.

«В этом смысле мы готовы к экспериментам. А вот что именно мы реализуем, покажет время», — рассказала Алена Купчинская.

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