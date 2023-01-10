Томская область ищет подрядчика для строительства Малого транспортного кольца на юге Томска за 5,5 млрд рублей

10 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

Департамент государственного заказа Томской области объявил аукцион на строительство 5-километрового участка Малого транспортного кольца в южной части Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Согласно аукционной документации, работы пройдут в четыре этапа, в рамках которых будут переустроены линии электропередачи, вынесены газораспределительные сети из зоны строительства и построена четырехполосная дорога второй категории с двумя путепроводами и транспортными развязками с улицей Тихой и улицей Богдана Хмельницкого. Кроме того, подрядчику необходимо будет построить две объездные дороги.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 5,53 млрд рублей. Начало работ запланировано на 2023 год, строительство кольца должно быть завершено в августе 2026 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 января, итоги предполагается подвести 24 января.

Как сообщалось, в 2021 году правительство утвердило Томской области инфраструктурный кредит в 1,8 млрд рублей на строительство Малого транспортного кольца. В июле 2022 года правительство РФ одобрило заявку Томской области на дополнительное финансирование, выделив 644 млн рублей. Общая стоимость строительства оценивалась в 5 млрд рублей.

План построить Малое транспортное кольцо появился еще в 2014 году — тогда речь шла о шестиполосной магистрали, которая обогнет Томск, разгрузив центральные улицы. Согласно проекту, первые 5 км дороги являются продолжением введенной в 2021 году развязки в районе 76 км трассы Тайга — Томск.

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