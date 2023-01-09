В Томске на час раньше перекроют движение по Коммунальному мосту

В ночь на вторник, 10 января, в Томске перекроют движение по Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 2.00 до 4.30. В это время мост очистят от снега, а также закроют дефекты дорожного полотна на съездах.

«Подрядчик предложил новое решение проблемы дефектов на проезжей части: кроме холодного асфальта будут уложены дорожные плиты», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в случае, если работы будут завершены досрочно, движение по мосту будет открыто раньше.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии и для проезда в это время использовать Новый мост.

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