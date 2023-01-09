18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске на час раньше перекроют движение по Коммунальному мосту

Дороги, Томские новости, ограничение движения проезд коммунальный мост интересные новости Томска пробки В Томске на час раньше перекроют движение по Коммунальному мосту

В ночь на вторник, 10 января, в Томске перекроют движение по Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение будет действовать с 2.00 до 4.30. В это время мост очистят от снега, а также закроют дефекты дорожного полотна на съездах.

«Подрядчик предложил новое решение проблемы дефектов на проезжей части: кроме холодного асфальта будут уложены дорожные плиты», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в случае, если работы будут завершены досрочно, движение по мосту будет открыто раньше.

Томичей просят учитывать информацию о перекрытии и для проезда в это время использовать Новый мост.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский независимый книжный магазин «Догма 80» закрывается

15 декабря 2022
Томские новости

В Томске до 30 декабря изменится схема движения на Большой Подгорной

22 декабря 2022
Томские новости

Томичей приглашают на кинопоказ и дегустацию блюд традиционной культуры алтай-кижи

19 декабря 2022
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

24 декабря 2022
События

«СибагроМобиль» поздравил жителей томских сел с Новым годом

28 декабря 2022
Томские новости

Депутаты Думы Томска поддержали изменение границ охраняемой природной территории для строительства развязки

23 декабря 2022
Томские новости

Томский завод резиновой обуви намерен начать переработку использованных шахтерских сапог

21 декабря 2022
Томские новости

В ДТП с участие «скорой» в Томском районе скончались 4 сотрудника областного перинатального центра

14 декабря 2022
Томские новости

Бывший вице-губернатор Томской области назначен гендиректором холдинга «Сибагро»

19 декабря 2022