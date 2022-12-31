Еще двое скончались от коронавируса в Томской области
31 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Fusion Medical Animation on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 21 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 91 человека. 11 заболевших госпитализированы. 2 заболевших скончались.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрирован 158591 случай заболевания коронавирусом. 157082 заболевших выздоровели. 955 скончались.
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