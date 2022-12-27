Предновогодние показы «Щелкунчика» от томской балетной школы станут традицией

27 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: школа балета «Petits Pas»

В минувшую пятницу, 23 декабря, в Центре культуры Томского государственного университета ученики школы балета Petits Pas под руководством Анастасии Усенко представили балет «Щелкунчик».

«Спектакль получился ярким, зрелищным, волшебным, для семейной и детской томской публики — идеальная постановка для того, чтобы начать свое знакомство с классическим танцем и навсегда влюбиться в него», — рассказала «Томскому Обзору» Анастасия.

Всех зрителей ждали сказочные авторские графические декорации, более ста фантазийных костюмов, знаменитый танец Феи Драже под звучание диковинного инструмента челесты, «Вальс снежинок» и «Вальс цветов». Организаторы также приготовили сюрприз для публики — сольный выход актеров Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, Екатерины Лиховой и Константина Алексенцева, которые сыграли роли Маши и Щелкунчика Принца.

Екатерина Лихова, Анастасия Усенко и Константин Алексенцев Фото: Petits Pas

Кроме того, перед началом спектакля в паркетном зале ТГУ организаторы провели чтение оригинальной сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» с живым музыкальным аккомпанементом, чтобы зрители смогли проникнуться атмосферой произведения.



— Я счастлива, что постановка состоялась! Это большой труд, который наши юные артисты и, конечно, вся постановочная команда проделали в течение трёх месяцев. Я горжусь нашей школой, результатом нашего кропотливого труда. В этом году мы провели дневной показ специально для томских школ, был выкуплен весь зал.

— Дети в восторге от балета! На протяжении всего спектакля ребята, затаив дыхание, смотрели новогоднюю сказку о торжестве добра над злом. Огромное спасибо артистам балета и всей команде за возможность прикоснуться к прекрасному! , — отметила Т.Н. Артамонова, представитель лицея № 51.

По словам Анастасии Усенко, на вечерний показ билеты были подарены детям с ограниченными возможностями здоровья в рамках благотворительного фестиваля «Вместе в будущее», а также группам ребят из детских домов.

Для тех, кто не смог попасть на премьеру «Щелкунчика» повтор спектакля планируется 29 января 2023 года. Билеты скоро появятся в продаже в кассе ТГУ. Подробную информацию можно узнать по номеру школы балета Petits Pas: 977-084.

Фото: Petits Pas

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