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В Томске на 20 минут перекроют движение по Коммунальному мосту

Дороги, Томские новости, коммунальный мост ограничение движения закрыли для движения дороги В Томске на 20 минут перекроют движение по Коммунальному мосту

Сегодня, 27 декабря, в Томске временно перекроют движение по Коммунальному мосту.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение движения продлится с 13.00 до 13.20. В это время «Томск САХ» будет проводить расчистку снежных накоплений на проезжей части, чтобы оперативно устранить образовавшиеся дорожные дефекты.

Томичей просят учитывать эту информацию и заранее выбирать маршруты для движения.

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