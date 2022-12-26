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В Томске загорелся деревянный дом в переулке Базарном

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Сегодня, 26 декабря, в Томске загорелся 4-квартирный деревянный дом на пер. Базарный, 4, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 8.42. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 кв. метров. На месте работают 6 единиц техники и 25 человек.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, несовершеннолетние, живущие в доме, находятся в школе. Часть жильцов разместили в маневренном фонде, который предоставила районная администрация. Дом отключен от всех ресурсов, пока соседние дома от тепла и воды отключать не планируется.

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