В Томске загорелся деревянный дом в переулке Базарном

26 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба мэрии

Сегодня, 26 декабря, в Томске загорелся 4-квартирный деревянный дом на пер. Базарный, 4, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 8.42. По предварительным данным, площадь пожара составила 100 кв. метров. На месте работают 6 единиц техники и 25 человек.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, несовершеннолетние, живущие в доме, находятся в школе. Часть жильцов разместили в маневренном фонде, который предоставила районная администрация. Дом отключен от всех ресурсов, пока соседние дома от тепла и воды отключать не планируется.

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