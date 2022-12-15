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«ЮТэйр» с 8 января запустит рейсы из Нижневартовска в Томск и Екатеринбург

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Авиакомпания «ЮТэйр» в январе откроет рейсы Нижневартовск — Екатеринбург и Нижневартовск — Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу администрации Нижневартовска.

Данные маршруты входят в перечень субсидируемых.

Согласно данным расписания аэропорта Нижневартовска, рейсы и в Екатеринбург, и в Томск будут выполняться с 8 января дважды в неделю по средам и воскресеньям.

В настоящее время рейсы по данным направлениям выполняет авиакомпания «РусЛайн» по понедельникам и пятницам.

Международный аэропорт Нижневартовска является вторым аэропортом в ХМАО по объемам перевозок. Способен принимать Ан-124 «Руслан», а также Boeing и Airbus практически всех модификаций.

«ЮТэйр» летает более чем по 120 направлениям в России, входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ.

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