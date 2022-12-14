Машина «скорой» столкнулась с грузовиком в Томском районе

14 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Сегодня, 14 декабря, на трассе Томск — Мариинск произошло столкновение встречных грузовика и автомобиля «скорой», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.14 на Камайской развязке (46 километр трассы Томск-Мариинск). По предварительным данным, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, при этом автомобиль скорой медицинской помощи двигался со стороны города Томска в город Асино.

В результате ДТП произошло возгорание.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и количество пострадавших устанавливаются.

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