18+
18+
РЕКЛАМА

Машина «скорой» столкнулась с грузовиком в Томском районе

Происшествия, Томские новости, авария ДТП врезались столкновение сводка происшествий жесть Томска Машина «скорой» столкнулась с грузовиком в Томском районе

Сегодня, 14 декабря, на трассе Томск — Мариинск произошло столкновение встречных грузовика и автомобиля «скорой», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.14 на Камайской развязке (46 километр трассы Томск-Мариинск). По предварительным данным, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, при этом автомобиль скорой медицинской помощи двигался со стороны города Томска в город Асино.

В результате ДТП произошло возгорание.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и количество пострадавших устанавливаются.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Парабельском районе при поддержке «Газпромнефть-Востока» появился современный центр для молодежи

25 ноября 2022
Томские новости

Еще один человек скончался от коронавируса в Томской области

3 декабря 2022
Томские новости

Второе уголовное дело экс-мэра Томска Кляйна направили в суд

29 ноября 2022
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

11 декабря 2022
Томские новости

В томском Доме искусств пройдёт выставка постеров на тему будущего района Болото

23 ноября 2022
Томские новости

Через две недели в Томске включат праздничную иллюминацию

26 ноября 2022
Томские новости

Первые в этом году ёлочные базары откроются в Томске 10 декабря

29 ноября 2022
Томские новости

В Ботсаду ТГУ появилась новая зона отдыха

18 ноября 2022
Томские новости

В томском музее «Следственная тюрьма НКВД» открылось кафе

1 декабря 2022