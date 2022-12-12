Порошок из кузнечиков и важность командной работы: как воспитывать инженеров будущего рассказали в «Точке кипения – Томск»

12 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: «Точка кипения – Томск»

В пятницу, 9 декабря, в «Точке кипения — Томск» прошел семинар «Национальная технологическая олимпиада: подготовка нового поколения инженеров и предпринимателей на базе российской электроники и программного обеспечения». Спикером выступила руководитель методического отдела Национальной технологической олимпиады, начальник отдела координации разработки олимпиадных задач НИУ ВШЭ Татьяна Пирог.

«В целом технологический фон населения и услуг на основе технологий очень сильно вырос, и сейчас находится на достаточно высоком уровне. Сейчас в школах работают учителя, которые уже родились с компьютерами и учатся дети, которым в раннем возрасте родители уже давали телефоны, и технологичность образования и технологичность жизни очень высокая, и это дает новую точку входа для дальнейшего развития», — уверена Татьяна Пирог.

Одна из площадок, на который может происходить рост и воспитание новых инженеров — Национальная технологическая олимпиада. Она существует с 2015 года и начиналась как Олимпиада Кружкового движения НТИ. Командные инженерные соревнования для школьников и студентов превратились в многоуровневый проект, объединяющий самых разных людей, которые хотят и могут решать приоритетные технологические задачи, стоящие перед Россией.

Участвуя в НТО, школьники и студенты со всей страны обучаются у лучших и решают задачи, поставленные государственными компаниями, лидерами технологических отраслей, прорывными технологическими компаниями. Участники знакомятся с самыми разными областями: от искусственного интеллекта и «умной» энергетики до нейротехнологий и геномного редактирования.

«Например, есть очень любопытный профиль — инженерия пищевого производства, где ребятам показывают, что такое современная кухня, персонализированное питание человека, как с точки зрения технологий правильно выстраивать весь этот процесс. И в финале участники разрабатывают продукцию с какими-то инновационными ингредиентами — например, порошком из кузнечиков. Причем они используют центрифуги, принтеры, которые биомассу печатают», — рассказала Татьяна Пирог.

Всего в Национальной технологической олимпиаде 39 профилей, 28 из которых дают школьникам право приоритетного поступления в российские вузы. Подавляющее большинство победителей олимпиады поступают потом в ведущие российские вузы: Национальный исследовательский университет ИТМО, Университет Иннополис, Санкт-Петербургский университет Петра Великого, Московский физико-технический институт, Высшая школа экономики, Московский государственный университет, Московский государственный университет им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский государственный университет,

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и многие другие.

«В этом году у нас сменилась концепция организации олимпиады. Если раньше у нас была ведущая технологическая компания, она сотрудничала с каким-то вузом, и на базе вуза проводились соревнования, то сейчас ведущим является вуз, мы напрямую заключаем договоры, и вуз и технологическая компания становятся командой. Что дает такой концепт. Ежегодно нам приходилось искать финансирование на проведение олимпиады, потому что у нас нет регулярного государственного финансирования. И мы либо получали деньги от различных технологических платформ, но это разовая история, а у вузов есть такая программа „Приоритет“, где они могут выделять деньги не только на развитие вуза, но и вкладывать в своих будущих студентов, и за счет этой программы вуз несет расходы на эту олимпиаду».

Ежегодно в олимпиадное движение вовлечены десятки тысяч школьников и тысячи наставников по всей стране. По мнению организаторов, именно победители таких высокотехнологичных олимпиад способны давать адекватные ответы на вызовы современного времени.

Фото: «Точка кипения — Томск»

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