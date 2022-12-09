Томичи могут сдать макулатуру, чтобы помочь бездомным животным

Томская компания «Чистый мир» объявила акцию по сбору макулатуры и текстиля в пользу животных зоозащитного сообщества «Колыбель Дианы». Как сообщают организаторы, мероприятие «Помоги другу» проводится уже не первый год.

«В рамках акции мы собираем макулатуру, отправляем их в переработку, а 5 рублей с каждого килограмма отправляем в помощь подопечным пункта передержки. В акции принимают участие коллективы детских садов, школ, университетов, а также посетители эко-центров „Чистого мира“», — говорят организаторы.

Отмечается, что за все время существования проекта в переработку было отправлено 7,5 тонн макулатуры, а 35 тысяч рублей перечислено в пользу животных.

Томичи могут сдать в эко-центры картон (гофрированные и однослойные коробки, втулки, ячейки из-под яиц), бумагу (тетради, книги, журналы, листовки, газеты) и текстиль (полотенца, постельное белье). Организаторы уточняют, что скобки из тетрадей и книг убирать не нужно. Также может быть организован вывоз макулатуры, если ее вес превышает 50 кг. Для этого необходимо позвонить по номеру: 209-888.

Сбор проходит с 7 по 13 декабря в эко-центрах «Чистый мир» в рабочие часы по адресам: Лесной переулок 4, ул. Набережной реки Томи 19/1.

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