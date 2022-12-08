18+
18+

Томские ученые создали фильтр для очистки биотоплива

Образование и наука, Томские новости, биотопливо отходы производства зеленое топливо энергетика Томские ученые создали фильтр для очистки биотоплива

Ученые Томского политеха создали фильтрационную колонну для очистки биодизеля, предназначенного для наземных двигательных установок, от вторичных продуктов. Её каркас изготовлен на 3D-принтере, а в качестве материала для мембранных фильтров используется политетрафторэтилен, что позволяет ограничить контакт биотоплива с цветными металлами и материалами.

Как уточняют в пресс-службе вуза, экологичный дизель на основе масел содержит воду. При определенных химических процессах это приводит к образованию мыла, что ухудшает качественные характеристики биотоплива. Установка ученых Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова позволяет эффективно отделять основное топливо от воды и предотвратить образование побочного продукта.

Сама фильтрационная колонна состоит из трех частей: крышки с фланцем под шланг насоса, приспособления для крепления мембраны и блока, который служит отводом для фильтрованного топлива в заранее заготовленную емкость для жидкости.

«Особенность мембранного фильтра заключается в сочетании гидрофобных и олеофильных свойств. Он задерживает воду, но пропускает масло. За счет этого происходит отделение биотоплива от воды. Фильтрующие элементы с мембраной позволяют проводить тонкую очистку от коллоидных соединений, механических и микробиологических примесей жидких технологических сред, а также мелких частиц размерами до 0,22 микрометра», — рассказывает аспирант Инженерной школы энергетики ТПУ Никита Хомутов.

Конструкция колонны позволяет быстро заменять фильтры, а её использование позволяет получить топливо с более высоким цетановым числом, которое влияет на его воспламеняемость. Это связано с увеличением концентрации биотоплива в составе за счет отделения водного раствора, коллоидных соединений, механических и микробиологических примесей жидких технологических сред.

В сообщении уточняется, что отделяемый от биотоплива глицерин можно использовать для производства моющих средств, а после его глубокой очистки — и в фармакологии. При добавлении фосфорной кислоты к техническому глицерину можно изготавливать фосфорные удобрения. Тем самым увеличение выхода качественного глицерина в процессе получения биодизеля может снизить себестоимость самого топлива», — отмечает доцент Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Максим Пискунов.

На данном этапе исследования ученые спроектировали блок фильтрации на лабораторном стенде для производства биодизеля и смесевых топлив и провели ряд лабораторных экспериментов. В 2023 году запланирован запуск пилотной установки на основе реального двигателя для отработки производственного процесса с применением фильтрационной колонны.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томские приставы арестовали 8 картин кисти Германа Завьялова

17 ноября 2022
События

Дом не только писателей. В Томске для молодых авторов открылась литературная студия «Про текст»

8 декабря 2022
Томские новости

Александр Терещенко отстранен от должности главы Томского района

15 ноября 2022
Томские новости

Томичей призывают подкармливать птиц зимой

7 декабря 2022
Томские новости

Томских студентов приглашают обсудить будущее Университетского озера

6 декабря 2022
Томские новости

Северская спортсменка стала первой на Всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту

30 ноября 2022
Томские новости

Водные черви помогают «очищать» дно водоёмов от микропластика — томские ученые

14 ноября 2022
Томские новости

Томичей приглашают на новогоднюю ярмарку

24 ноября 2022
Томские новости

Стартовал XII конкурс «Вместе в цифровое будущее»

7 декабря 2022