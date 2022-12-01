В Томске может появиться остановка «мкр. Радонежский»
Новую остановку на четной стороне пр. Ленина в Томске могут назвать «мкр. Радонежский». Соответствующее название единогласно предложила городская комиссия по топонимике.
Как сообщает пресс-служба мэрии, предложение комиссии будет вынесено на обсуждение в Думу Томска. Новый остановочный пункт будет располагаться вблизи пересечения пр. Ленина и ул. Трудовая.
Ранее с просьбой организовать дополнительную остановку общественного транспорта на пр. Ленина в районе пересечения с ул. Трудовая к и.о. мэра Томска обратились жители микрорайона. Михаил Ратнер поручил рассмотреть возможность организации остановки.
На сегодняшний день определено место, установлен павильон, в будущем благоустроительном сезоне планируется организация заездного кармана. Автобусы смогут заходить на новую остановку после внесения ее в реестр, что произойдет при одобрении этого вопроса городскими депутатами.
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