В следующем году в Томске отремонтируют 7 дорог

24 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

В 2023 году администрация Томска планирует отремонтировать семь дорог 2 и 3 категории. В случае выделения дополнительного финансирования этот список будет расширен, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заместителя мэра по благоустройству Вячеслава Черноуса.

Так, в основной список вошли ул. Каспийская, пер. Дербышевский, ул. П. Осипенко, пер. Светлый от пр. Мира до ул. Б. Подгорной и пер. Урожайный. По решению специальной комиссии, эти дороги определены как наиболее нуждающиеся в ремонте. В сообщении также уточняется, что по данным участкам было множество обращений от городских депутатов и томичей.

Ремонт дорог будет включать в себя фрезерование проезжей части, укладку нового слоя асфальта и, если потребуется, ремонт тротуаров, замену бордюрного камня и горловин колодцев.

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