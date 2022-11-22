Томский НИИ Ростеха намерен взыскать с Микрана 180 млн рублей

22 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

АО «Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов» (НИИПП, входит в «Ростех») подало в Арбитражный суд Томской области иск о взыскании с АО «НПФ «Микран» (Томск, производитель радиоэлектроники) 178,7 млн рублей долга и неустойки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Согласно материалам дела, из взыскиваемой суммы 175,9 млн рублей составляет задолженность по договору поставки, еще 2,8 млн рублей — неустойка.

Иск поступил в суд 15 ноября, вместе с тем суд оставил его без движения: НИИПП должен к 8 декабря устранить нарушения.

АО «НИИПП» — разработчик и поставщик полупроводниковых приборов из арсенида галлия и кремния. Предприятие также занимается разработкой и производством изделий СВЧ-микроэлектроники и оптоэлектроники, включает в себя научно-исследовательский институт и завод полупроводниковых приборов. Разработкой и производством полупроводниковых светотехнических изделий занимается с 1995 года. Предприятие также выпускает гражданскую продукцию.

АО «НПФ «Микран» производит широкий спектр радиоэлектронного оборудования — от радиорелейных станций до СВЧ-электроники и монолитных интегральных схем.

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