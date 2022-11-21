Илья Варламов выпустил ролик про назинскую трагедию

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2022 // Фото: vk.com/varlamov

Известный блогер Илья Варламов на своем Youtube-канале выпустил видео, посвященное острову Назино в Томской области, куда во время сталинских репрессий были высажено 6 тыс. спецпереселенцев.

«Представьте: вы спокойно идёте по улице и вдруг вас арестовывают, запихивают на корабль и отвозят на необитаемый остров! — говорится в описании видео. — Остров Назино затерян где-то в Томской области. Туда непросто добраться, да и незачем. Сейчас на нем нет ничего примечательного. Но 80 лет назад здесь произошла одна из самых страшных историй за все время репрессий при власти Сталина. НКВД свезло сюда людей и бросило на выживание посреди тайги. Побег из тюрьмы был почти невозможен, а человеческая жизнь здесь стоила меньше, чем сигарета».

В основе ролика лежит сборник документов «Спецпереселенцы в Западной Сибири. 1933–1938гг.» и новосибирского архива. Также о трагедии рассказывает и старший научный сотрудник мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич.

«XX век при советской власти подарил много новых слов специфических, в числе которых спецконтингент, спецпоселенцы, спецпереселенцы, трудпоселенцы, — отмечает Василий Ханевич. — В рядах этого контингента оказывались люди, которые по решению советских властей были нежелательны на прежнем месте своего проживания и подлежали насильственному переселению в отдаленные места. В городе для выполнения плана работники милиции могли любого человека остановить, потребовать документы и, если их не было, без разговоров арестовывали и отправляли».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».