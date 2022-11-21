«Росинсталпроект» намерен взыскать с «Томскавтодора» 49,5 млн рублей за проект развязки на юге Томска

21 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «Росинсталпроект» (проектный институт, входящий в АО «Новосибирскавтодор») подало в Арбитражный суд Томской области иск о взыскании с ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» («Томскавтодор») 49,5 млн рублей долга по госконтракту, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Иск поступил в суд 17 ноября, предварительное заседание суда назначено на 12 декабря. Согласно материалам дела, предметом искового заявления стал долг по госконтракту от 10 января 2020 года.

Согласно информации с сайта госзакупок, 10 января 2020 года «Томскавтодор» и «Росинсталпроект» заключили контракт на разработку проекта строительства транспортной развязки на юге Томска по направлению к аэропорту «Богашево». Стоимость контракта составила 49,5 млн рублей.

Как сообщалось, в рамках работ «Росинсталпроекту» было необходимо к концу 2020 года выполнить работы по инженерным изысканиям, а также подготовить проектную и рабочую документацию по развязке. Объект будет располагаться на примыкании автодороги Томск — Аникино — Ярское к автодороге Томск — Аэропорт.

Также сообщалось, что Главгосэкспертиза РФ одобрила проект строительства транспортной развязки на юге Томска. Стоимость развязки оценивается от 2,009 млрд до 2,533 млрд рублей, сроки начала строительства пока не определены.

Власти Томской области планируют построить на юге Томска три крупные развязки. Помимо объекта на Богашевском тракте (на 76 км ж/д Тайга — Томск, уже построен), это развязки на Транспортной площади Томска и на примыкании автодороги Томск — Аникино — Ярское («Аникинская развязка») к трассе Томск — Аэропорт. По мнению томских властей, строительство развязок позволит решить проблему транспортной доступности двух микрорайонов, которые активно застраиваются в последние годы — сейчас выезд из них затруднен из-за наличия железнодорожного переезда. Кроме того, южный выезд из города — это дорога на международный аэропорт «Богашево».

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