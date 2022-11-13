Развитие отрасли БАС ускорят партнёрства между эксплуатантами, производителями и образовательным сектором

13 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: "Точка кипения - Томск"

Актуальные направления и приоритетные задачи развития сферы беспилотных авиационных систем обсудили на круглом столе «Развитие применения беспилотных авиационных систем: как собрать экосистему аэрологистики?» в «Точке кипения — Томск».

Как отметил генеральный директор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ» Глеб Бабинцев, гражданская индустрия беспилотных авиационных систем существует в России уже порядка 15 лет. Ключевых сфер применения БПЛА две — это сбор цифровых геопространственных данных и перевозка грузов и полезных нагрузок. Беспилотная авиация в части сбора геопространственных данных работает и интегрирована во многие производственные процессы. «Российский рынок БАС развивается, но темпы роста неравномерны по годам», — говорит эксперт.

По его словам, если в 2006 году выручка отдельных компаний была на уровне 5-10 млн рублей, то по итогам 2021 года совокупно эта цифра достигла 13,2 млрд рублей. «Однако, объем рынка относительного мирового невысокий», — отметил Глеб Бабинцев. Он назвал ключевые приоритетные направления развития отрасли, в числе которых качественный анализ рынка, развитие системы защиты от противоправного применения, безопасность полетов в аспекте совместного использования воздушного пространства беспилотными и пилотируемыми воздушными судами. Особо внимание эксперт обратил на систему подготовки кадров, поскольку, по его словам, на данный момент в стране отсутствует документ, который бы признавался Росавиацией в качестве документа-основания для сертификации эксплуатанта беспилотного воздушного судна.

Томская область стала одним из пилотных регионов, где реализуется экспериментальный правовой режим по эксплуатации БАС, статус которого закреплен в постановлении Правительства от 24 марта 2022

№ 458. По словам заместителя начальника Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области Максима Кулькова, для региона развитие беспилотной авиации является актуальным направлением. Это связано со спецификой территории — удаленности и труднодоступности ряда населенных пунктов, объектов топливно-энергетической, нефтегазовой инфраструктуры. С 2020 года на территории региона проводятся эксперименты — по доставке медицинского груза через реку Обь, по маршруту «Колпашево-Чажемто». «В октябре 2021 года состоялись демонстрационные полеты на площадке Березкино», — говорит Максим Кульков. Антон Астахов, заместитель генерального директора Регионального оператора «Беспилотные системы» отметил, что работа по экспериментальному правовому режиму в части нормативно-правового регулирования ведется в рамках использования компетенций профильных отраслевых организаций и базовых принципов в отраслевой нормативной базе. «Вся подготовительная работа вылилась в большой перечень инструментов для осуществления деятельности: локальные нормативные правовые акты, внутренние и руководящие документы, — говорит Астахов. — Сейчас все готово для работы эксплуатантов беспилотных систем».

Об опыте использования беспилотных летательных аппаратов для решения повседневных задач в интересах лесного хозяйства рассказал директор по развитию красноярской компании-производителя БАС «АВАКС-ГеоСервис» Алексей Семенов. По его словам, их опыт сотрудничества с региональным министерством лесного хозяйства показал, что одним из ключевых требований к использованию БПЛА является их надежность, автоматический режим эксплуатации и вертикальный взлет, а также наличие централизованного программного обеспечения, работающего с разными типами беспилотных летательных аппаратов. «Есть связка наших надежных аппаратов и программного обеспечения, что позволяет минимизировать труд оператора при проектировании и осуществлении миссии, — говорит Алексей Семенов. — И это позволяет снизить требования к подготовке операторов и привлекать к работе с беспилотными летательными аппаратами специалистов министерства». Заведующий Лабораторией беспилотных авиационных систем ТУСУР добавил, что важным направлением развития отрасли БАС является стимулирование спроса среди потенциальных заказчиков услуг, демонстрация экономической эффективности использования беспилотных систем в рамках их производственной деятельности.

Павел Строганов, заместитель директора Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана, представил решения, разработанные в Центре, для нужд беспилотных систем, которые напрямую касаются анализа снимков различного диапазона с использованием технологий искусственного интеллекта. По словам эксперта, получаемые с БПЛА снимки нуждаются в качественной обработке с использованием технологий ИИ. В Центре разработали собственную платформу, которая позволяет за короткий промежуток времени проводить обработку больших снимков, в том числе в режиме реального времени. Платформа обеспечивает хранение и интеллектуальную обработку данных, полученных БАС, поиск и классификацию объектов, а также улучшение качестве изображения. Платформа позволяет решить задачу по созданию национального банка геопространственных данных для нужд БАС, — говорит Павел. — А также направлена на создание полевой системы анализа данных беспилотных авиационных систем, позволяющей прямо в поле загрузить новую программу на беспилотное воздушное судно для продолжения миссии».

Отдельным блоком в рамках круглого стола были представлены образовательные кейсы. Представители среднего профессионального образования — Новосибирского авиационного технического колледжа имени Б.С. Галущака и Ульяновского авиационного колледжа — Межрегионального центра компетенций по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» рассказали о действующих образовательных программах по эксплуатации БАС и специфике образовательного процесса. По словам ведущего преподавателя Ульяновского авиационного колледжа Руслана Мифтахова, в регионе сегодня нет компаний-эксплуатантов или производителей БАС, что затрудняет процесс организации образовательной практики студентов. Несмотря на это, у колледжа выстроено сотрудничество с региональным министерством природных ресурсов и экологии, региональным управлением МВД. Также несмотря на все сложности, колледжу удалось организовать стажировку студентов в компании «Птеро», которая осуществляет свою деятельность на территории Сургута. В части высшего образования заместитель директора по научно-образовательной деятельности Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Наталья Гусева отметила, что внедрение БПЛА в образовательные программы Школы на всех уровнях является ключевой задачей. «БПЛА для нас — инструмент. Наш геологический полигон может быть площадкой для пилотирования оборудования, для проверки стрессоустойчивости аппаратов», — говорит Наталья Владимировна.

В целом, как отметили все участники круглого стола, актуальные задачи развития отрасли беспилотных авиационных систем требуют внедрения новых кооперационных форматов между всеми игроками — совместного проектирования, образовательных, производственных и технологических партнёрств.

Фото: «Точка кипения — Томск»

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