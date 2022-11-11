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Работы в хирургическом корпусе томского онкодиспансера закончат до 20 декабря

Медицина и здоровье, Недвижимость и строительство, Социальная сфера, Томские новости, строительство онкодиспансер хирургический корпус стройка онкодиспансер Работы в хирургическом корпусе томского онкодиспансера закончат до 20 декабря

Все строительно-монтажные работы на хирургическом корпусе онкологического диспансера в Томске буду завершены до 20 декабря. Соответствующее поручение да губернатор региона Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, работы на объекте выполнены на 98%, полностью завершены на семи из девяти этажей. На сегодняшний день в хирургический центр недопоставлено 16 позиций оборудования из-за неготовности соответствующих помещений на шестом и девятом этажах.

Также глава региона поручил ликвидировать отставание в строительстве и ремонте других объектов. В их числе строительство детской поликлиники в Асино (готовность объекта 80%), строительство поликлиники в Южных Воротах Томского района (проектно-сметная документация должна быть готова 1 декабря), капремонт отделения Светленской районной больницы в селе Октябрьском (отставание от графика составляет примерно четыре месяца), капремонт поликлиники Томской районной больницы в селе Тимирязевском (там ситуация самая тяжелая, но поправимая).

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